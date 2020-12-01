香港疫情加剧 新港“航空泡泡”延至明年

（早报讯）香港第四波疫情不见和缓，新加坡和香港政府决定进一步展延“航空泡泡”计划，今年内启动无望。

我国民航局今天（12月1日）下午发表文告宣布这项消息。当局指出，由于香港的本土无关联冠病病例仍维持在高位数，新港政府共同决定将航空泡泡计划展延至今年12月以后。这意味着计划无望在今年内启动。两地当局将在本月较迟时候决定计划的启动日期。

文告指出，当局建议乘客就其旅行计划与航空公司联系。新加坡和香港当局仍持续密切讨论，一旦有进一步发展，会及时对外说明。

新加坡和香港的航空泡泡计划原定11月22日启动，但鉴于香港疫情再现反弹趋势，我国交通部长王乙康和香港商务及经济发展局局长邱腾华11月21日决定紧急喊停，并表示两地政府将在两周内商讨新的启航日期。

新港航空泡泡是由两个国际航空枢纽共同推出的计划，是全世界独一无二的安排，不仅没有限制旅游目的和行程，旅客也不必隔离。

据统计，香港11月30日新增76起冠病确诊病例，其中九起源头不明；而29日则新增115起确诊病例，是第四波疫情暴发以来首次单日“破百”。

随着疫情加剧，香港特首官林郑月娥11月30日宣布进一步收紧防疫措施，包括限聚令由四人收紧至两人、公务员居家办公等。

香港迪士尼乐园12月1日也宣布，应政府要求及配合防疫措施，由12月2日起暂停开放。