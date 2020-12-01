樟宜机场清洁人员确诊冠病 T3餐饮店食阁列新增病患到访地点

（早报讯）根据卫生部文告，本地今天（12月1日）新增的单起社区确诊病例，是一名在樟宜机场第三搭客大厦过境厅当清洁人员的66岁新加坡籍妇人。

这名妇人并未出现症状，当局是在每两周一次对抗疫前线人员进行的轮流定期检测中，发现她染疫，并将她送往医院接受治疗。

根据文告，这名妇人的的血清检测结果呈阴性，这意味着她是最近受感染的。当局也强调，妇人此前在轮流定期检测计划下接受病毒检测时，结果都呈阴性。

卫生部正在追查这起病例的染疫源头和途径，但调查显示，这名妇人与待业中的丈夫住在在义顺环路，上班时都会戴口罩、面罩，以及穿上手套和防护衣等个人防护设备。

当局已对所有被确认的密切接触者，包括她的家人和同事进行隔离，并将在隔离期开始和结束时进行检测，以找出无症状病例。

本地今天没有新增感染群，确诊病患曾到过的地点则增加三个，其中包括樟宜机场第三搭客大厦的餐饮店“旺”（Heavenly Wang）以及Kopitiam食阁。

公众可通过“合力追踪”（TraceTogether）应用或电子政府密码（SingPass）应用中的SafeEntry自助服务，查看自己是否曾与确诊病患在同个时段到过同个地点。

另外，我国今天新增的八起境外输入病例中，六人在本地受雇。他们包括一名持有工作证件的27岁日本籍女子、两名持有工作准证的缅甸籍女子，以及三名介于27岁至39岁的印度尼西亚籍工作准证持有人。

另有一名来自俄罗斯的一岁大男婴确诊，他持有长期探访证，与之前确诊的病例有关。这些境外输入病例抵达新加坡就履行居家通知。

剩余一起境外输入病例，则是从印尼入境的43岁印尼籍男子。他持有特别证件，因涉嫌之前一起案件，而在入境后被警察海岸卫队逮捕。