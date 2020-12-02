我国率先全球允许培植肉上架

（早报讯）由美国食品科技公司Eat Just研发的培植鸡肉，符合新加坡食品局对新型食品的安全要求，已获准用来制作鸡块在我国出售。这是全球首项对培植肉（cultured meat）的监管批准，意味着新加坡将成为全球首个售卖培植肉的国家。

Eat Just联合创办人兼首席执行官蒂特里克（Josh Tetrick）接受《联合早报》访问时解释，培植肉的生产过程只需几个星期，与酿制啤酒相似。科研人员从活鸡身上采集细胞，找出细胞所需的营养，再放入生物反应器扩大生产规模。

Eat Just已开始与本地餐馆洽谈，近期内会推出这款培植鸡块。蒂特里克说：“我们会先以上等鸡肉的价格供应给餐馆，再进军零售市场。以后在小贩中心吃鸡饭，也能吃到我们的培植鸡肉。”

至于为何选择在新加坡设厂，蒂特里克指出，我国政府在开发“未来食品”体系方面具有前瞻性，也制定了监管框架来评估新型食品（novel foods）的安全性和可行性。新型食品指的是过去20年内不曾被人类当作食物普遍食用的食品或食材，必须经过安全评估才可用于食物中。

新加坡食品局是在去年11月推出这项监管框架。有意生产新型食品的业者，必须对产品进行安全评估，并通过食品局审查和批准，才可在本地售卖。业者也须提供详细资料，说明生产过程使用的材料，以及如何管控潜在的食安风险。

为确保新型食品的安全评估经过严格审查，食品局也成立了新型食品安全专家工作小组，由杜克—新加坡国立大学医学院监管卓越中心执行总监林建伟教授担任主席。其余七名成员包括来自食品毒理学、生物信息学、营养学及流行病学等领域的专家。