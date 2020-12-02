陆军推出新头盔和战术背心 提高军人作战效率

（早报讯）陆军推出新设计的军人头盔和负重装备，新装备散热能力更强、负重也更平均分散到身体各部，能帮助军人达到更高的作战效率。

陆军继昨天展开成立55周年庆祝活动后，新装备也在今天（12月2日）正式亮相。据当局介绍，新款负重装备可进一步分为标准版和增强版，各有数个组成部分，并可按不同兵种和任务的需求快速组装或卸下，加强士兵的训练效率和作战持久力。

负重装备两个版本的基本组件包括战术腰带。用战术腰带装载物品，有助把军人肩上所须承受的部分压力转移至腰间。

负重装备的主体则是战术背心。背心在设计上采用耐用和轻质的材料，不但穿起来舒适，散热能力也提高三成。士兵可根据自身体格调整背心的长短宽紧，让负重平均分散到身体的其他肌肉群。

标准版战术背心内附防护甲，为士兵抵御子弹攻击。增强版的防护甲设置则可在没有任务需求时卸下，减轻热压力。

陆军的新款头盔则采用高帽檐（high-cut）设计，露出军人耳朵，方便佩戴耳罩、夜视镜、通讯设备等戴在头上的器材。

相比旧款头盔，新头盔重量减轻约一成。新头盔内也有可调整的衬垫，确保舒适度。

军人作战性能中心总监何子亮中校指出，当局不断寻求改进军人装备，了解装备如何影响士兵的能动性和所需承受的热压力。

“我们根据人因工程学的原理，有系统地采集新加坡士兵的人体测量数据，依此设计新装备。负重装备有多个组成部分，能分散负重，进而加强士兵在执行任务时的持久力。”

自去年7月起，所有入伍新兵便获军方分发战术腰带。自去年10月起入伍的全职国民服役人员也获配新款头盔。

新加坡武装部队从今年1月起已向突击队、精卫兵和步兵等作战单位的全职国民服役人员配发增强版负重装备。其他单位的全职国民服役人员则从明年起收到标准版负重装备。

国防部指出，由于战备军人现有的装备已符合他们任务和训练需求，当局不会向他们补发新装备。不过，一些炮兵单位的战备军人将获配新款头盔。