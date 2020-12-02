身份证遭盗用注册电话卡转卖 男子：警召助查吓坏我妈

（早报讯）男子申诉母亲突然接到警方来信找她去附近警局助查，吓得母亲以为自己不小心犯案，后来才被告知原来她的身份证资料遭盗用，被多家手机店用来注册预付电话卡，这些电话卡可能被卖给不法之徒干案，最终让母亲背锅。

阿贾克（36岁，自雇人士）于上周三（25日）在面簿发贴文表示，母亲身份证资料在她不知情的情况下被盗用，他也提醒公众要多加留意，避免自己的个人资料外泄。

阿贾克日前接受本报访问时说，他的母亲在11月13日收到来自商业事务局的信件，请她到附近警局面谈。

“母亲不会英文，她得知信上的内容时十分吃惊，还一度以为她自己涉案。当时我们都不清楚发生什么事，便按照信上的联络打去询问。”

一问之下才得知，原来母亲的身份证资料被多家手机店盗用，用来注册预付电话卡，过后转售给第三方。

他说，母亲按照信上指定的日期和时间，于上周二到附近警局助查。“查案人员在面谈时，向母亲展示了很多照片，请她回忆是否曾去过这些手机店买电话卡，或者见过哪一名店员。不过，母亲对照片里的人或物都没印象，也不记得近期有去过那些地方。”

阿贾克相信母亲不是唯一的受害者，因当天他们在警局也留意到有近10人因相同案件，正在等待接受警方面谈。

针对阿贾克母亲的案件，警方受询时证实，该案与当局之前展开的一起突击手机店和摊位的行动有关。

警方之前发文告表示，商业事务局、刑事侦查局和警方情报部门在8月16日展开全岛突击行动，捣毁设在各地区的16个手机店和摊位，共逮捕八人，另有13人接受警方调查。

这些人涉嫌利用顾客或外籍人士的资料来注册及售卖预付电话卡。

调查显示，这些商家滥用拥有注册资料的电脑系统，以这些资料来注册预付电话卡，随后把这些俗称“太空卡”的非法电话卡，卖给欲保持匿名身份的客户，当中不乏不法之徒。

警方发言人表示，目前调查仍在进行中。

根据滥用电脑法令，未经授权篡改电脑资料，罪成可判高达1万元罚款或最长三年监禁，或两者兼施。