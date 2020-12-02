（早报讯）裕廊化学厂爆炸酿一死七伤，公司总裁承认疏忽，未能确保工作场所安全，法庭预料下个月下判。

这起工业事故发生在2015年10月12日早上9时30分，地点是裕廊丹戎吉宁路的励登NOX（Leeden National Oxygen）工厂一个约35平方米的实验室。

工厂的化学师林筱倩（30岁）事发前4个月才诞下女宝宝，产假结束后回返工作岗位一星期就遭遇不测。

励登NOX昨天由一名代表出庭，承认违反工作场所安全与卫生法令，而公司的总裁谭永昌（69岁）也于昨天认罪。

根据《海峡时报》报道，他们疏忽导致测试易燃气体期间使用了不安全的调节阀组件。

此外，他们也未能确保工厂拥有一套能准确追踪气罐的系统。

来自人力部的检控官表示，死者林筱倩在爆炸发生前不久正在对气体进行化验，事发前可见她触碰了连接气罐的调节阀（regulatory valve assembly）。

据表示，调节阀曾被改装，焊接接头不合规格。而这一漏洞在意外发生前并没被检查出来。

“不合规的接头导致甲烷-氧气-氮气混合气体在测试气罐期间从调节阀处泄露。”

泄漏的气体可能被溢出时所产生的摩擦热点燃。

检控官促请法官判励登NOX公司38万元罚款，以及判总裁谭永昌5万元罚款。

法庭预计将在明年1月下判。

根据此前报道，验尸庭调查官表示，警方事发当天在现场找到大块分散的尸块，并在10月15日、12月8日、9日、11日和22日，共6天找到尸块，送到卫生科学局化验。

当局将尸块的骨髓样本与林筱倩女儿的血液样本作比对，证实两者是母女关系，从而证实死者的身份。

验尸官此前也断定，林筱倩是因爆炸伤亡，事件属工业事故。