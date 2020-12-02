虚构“警察堂姐”骗前同事近三万元 女子监20个月

（早报讯）靓女频频向前同事借钱，但因有借无还，所以再借很难。借不到钱的她竟虚构“警察堂姐”这人物来联系前同事，短短一个多月又跟对方借了超过2万8000元，直到该“堂姐”失联，前同事才赫然发现自己受骗。

现年40岁的雪莉儿苏（Sheryll Soh）共面对八项控状，包括六项欺骗罪、一项偷窃罪和一项冒充警察的罪行。控方以其中四项提控，余项交由法官下判时一并考量。

案情揭露，被告和31岁的受害男子是前同事，两人于2014年成为朋友，即便被告隔年离职后，两人仍保持联络。

2018年7月，被告开始频频向该男子借钱，岂料都是有借无还，去年1月8日男子就开始拒绝被告的请求。

深知男子已不会再借钱给她，被告因此萌生歹念，以另一个手机号码，自称是雪莉儿的堂姐，还发了一张穿警察制服的女子照片，声称自己是警察。

随之，被告便开始用这假身份向男子借钱，称会替被告还债，从去年的1月9日到2月18日之间，75次向男子借钱，共借了2万8216元。

“警察堂姐”去年2月底开始失联，被告此时用真实身份联系男子，称一名叫“王秀兰”的人已经把2万元汇给他，但需要他转账310元手续费给“王秀兰”，但男子没料到这也是被告的谎言。

控方指被告曾有前科，在接受调查时继续干案，至今也只还了460元，由于涉及的款项很大，因此要求法官严惩，判她坐牢20个月。

法官下判前怒斥被告，指她20岁开始就因吸毒进出戒毒所，而嗜毒把她的人生搞得一塌糊涂，若今后仍不改变，也怪不得别人。法官最终判她坐牢19个月。

38岁经理见被告无家可归，好心收留她，岂料却因此被偷一个价值6000元的名表。

被告除了犯下欺骗外，也在去年5月29日偷走男性友人的一个6000元名表。

调查发现，案发前一天，被告的家中发生一些事，因此无家可归。

男友人好心收留她，隔天却发现自己的手表不翼而飞。被告当时称借用一天，但隔天却完全联系不上，男友人因此决定报警。

经调查后，被告才承认因需要钱还房租，所以才偷走男友人的手表，并在他不知情的情况下将手表卖了。（人名译音）