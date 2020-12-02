加入微信群跟“导师”学炒股 男子痛失逾四万

（早报讯）男子受疫情影响找不到工作，上网跟“炒股导师”学习，本以为能赚钱，没想8天内痛失逾4万元。

陈先生（52岁）原是一名网络工程师，去年12月辞职后，本想在今年重新出发，没想遇上疫情，一直找不到工作。在一个偶然的机会下，陈先生经网友介绍加入一个微信群，群内有专业的导师教新手炒股，还有网课。

“我本身就对炒股有兴趣，想趁机进修，而群里有个导师，说是12月就要出书，专门传授制胜法宝。”

陈先生表示，加入群组后，对方又把他拉进20多人的小群组，群内有导师、客户经理、群助理和带领新手炒股的团长。

上了一个月的网课后，客户经理建议陈先生先投入3000至5000元人民币（约600至1000新元）练习。“我第一次投了5000元人民币，听导师的指示操作，三天内赚了2000元人民币。我看他预测股市涨跌都很准，就慢慢信任。”

为确保一切稳妥，陈先生试着提出了1500元，成后就完全信任了对方。后来，陈先生分别投了近20万元人民币（约4万多新元）。

岂料，客服经理不断要他再加钱，要他升级为正式账户。“我因此觉得不对劲，尝试再次提现时，发现系统显示练习账户不可提现。”

陈先生立即找客户经理寻求帮助，但客户经理以及导师都闹失踪，陈先生决定报警。

“这笔钱应该是拿不回了，希望借此提醒大家，不要轻易相信这类的炒股群组。”