金文泰组屋居民本月18日起率先试用新邮政智能信箱

（早报讯）从本月18日起，金文泰组屋居民将能率先试用新邮政的智能信箱，一有邮件就会获得手机应用通知，并只需扫描手机QR码就能同时领取普通信件及较大型包裹。

新邮政今早（12月3日）首次展出智能信箱“新邮宝”（PostPal），并将展开为期一年的公共试验。

首个新邮宝位于金文泰6道第202座组屋底层，第205座组屋底层下来几周内也将设另一个智能信箱让该座居民试用。这两座组屋分别各有约100户家庭。

新邮政指出，新邮宝不论在功能和外观方面都是传统信箱的升级版，其中包括信箱存放邮件的模块空间大小，可根据个别组屋的邮件类别调整。例如，在年底网购高峰时期能改用较大型的模块，以方便居民从信箱领取网购包裹。

居民日后也无需定时查看信箱是否有邮件，新邮宝会在居民有邮件时通过新邮政手机应用发出通知，并可确切告知居民须领取多少邮件，以及谁已领取了邮件。

新邮宝也将确保邮件的安全，并让领取过程更便利。居民只需扫描应用中生成的独特QR码，信箱会像自动贩卖机把邮件“吐出”，再也无需担心丢失信箱钥匙。居民可通过应用授权给其他人帮忙领取邮件，年长居民也能使用手机信息获得一次性密码领取邮件。

邮差下来无需根据组屋单位分类邮件，而是直接把邮件放入新邮宝自动分类，大大节省邮差的日常工作量。

新邮政计划在下来一年的试验期间，陆续在更多地区试用新邮宝，其中包括北部地区。