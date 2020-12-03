本地劳动力收入中位数下降 就业率为六年来最低

（早报讯）受冠病疫情影响，本地劳动力的收入中位数下降，全职工作的本地居民雇员月薪从去年的4563元减至今年的4534元。

收入最低20百分位员工实际工资的减幅最大，达4.5个百分点，但这一数据并不包括政府为低收入者提供的援助。如果包括就业入息补助计划和就业入息特别补助，收入最低20百分位的员工今年的收入和去年并没有太大的出入。

此外，15岁以上居民的就业率从去年的65.2％下降至64.5％，这是六年来最低水平。

人力部周四（12月3日）上午公布《2020年新加坡劳动力报告》预估数据时，也指出25岁至64岁的居民就业率为80.3％，比去年同期低0.5个百分点。65岁及以上居民就业率则有28.5％，比去年同期的27.6％高出0.9个百分点。

15岁至24岁的青少年就业比率，则从去年6月的33.9％下降至今年的30.9％。报告说，这是因为有更多青少年继续求学，“他们有可能在酒店相关领域半工半读，而这个行业在疫情中受到的打击比较严重”。

不过，今年第三季经济重启带来就业人数的强力反弹，回到接近冠病疫情暴发前的水平，其中服务业的就业情况改善尤其显著。

我国今年10月的整体和公民失业率相比9月也维持不变，居民失业率则略增0.1个百分点，这比今年七八月份的0.4个百分点增幅显著减少。