淡滨尼天地新机器人 能取缔违规行为和寻找走失小孩

（早报讯）以后如果在淡滨尼天地室内吸烟或违反安全距离条例，前来“取缔”的可能是机器人！策安（Certis）推出综合保安系统，借助机器人让保安人员效率提高25％。

另外，孩子若在淡滨尼天地走失，家长也不用担心，可以马上通知最靠近的机器人，机器人能借助人脸识别功能，马上帮助寻找孩子。

策安保安机构是在半年前开始在淡滨尼天地测试新的智慧综合保安系统（Smart Networked Security），并于今天正式推出。

其中，系统的核心是策安研发的两款机器人；奥斯卡（Oscar）和水晶（Crystal）。它们都配有人工智能技术，能在人潮聚集的地方辅助巡逻工作。

策安介绍，这两款机器人配有360度相机以及物联网感应器，能更好地检测出人潮内一些违规的行为，例如多人聚集或是室内吸烟的情况。

一旦发现违规行为或是任何的紧急情况，机器人将第一时间通报给智能化控制中心，通知保安人员赶到现场，以此降低保安人员的反应时间。

与此同时，这些机器人也会直接到违规者面前，并且利用自带的广播功能以及信息展示功能，提醒违规者立即停止相关行为。

机器人“水晶”也能通过人工智能，和访客即时进行沟通，帮助他们解决问题或是和客服人员联系，加强客服体验。

其中一项功能便是如果孩子走失，家长能直接和机器人沟通，提供孩子的特征，而机器人会第一时间通知控制中心，并且利用人脸识别技术尝试寻找。

新的系统能让淡滨尼天地更好运用人力资源，保安人员的工作效率也提高了25％。