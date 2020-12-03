群组散播色情照让逾四万人“浏览” 18岁少年判缓监一年

（早报讯）在社交媒体Telegram群组“Sg Nasi Lemak”中散播色情照片，让4万4000人“浏览”，18岁少年昨天（12月2日）被判缓刑监视一年。

zaobao.sg早前报道，拥有4万4000名成员的社交媒体Telegram群组“SG Nasi Lemak”，被踢爆在群组里散播与分享本地女子的色情视频和猥亵照片，还会互相交换本地各种色情场所的消息。这个群组相信已成立至少一年。

报道引起广泛注意，警方在去年3月15日至10月3日之间也先后接到35个相关的通报，他们事后展开调查，逮捕四名涉案人，并将他们控上庭。

四人当中，年纪最小的是本案中的18岁被告，他被控三项控状，包括拥有和散播猥亵视频和抵触影片法令等。他承认其中一项罪状，余项交由法官下判时一并考虑后，昨天被判缓刑监视一年和履行40小时社区服务，他在晚上10时至隔天早上6时也不得外出，父母也得签保5000元确保他行为良好。

由于他未满18岁，媒体不得报道他的身份。

案情显示，警方去年10月14日早上11时左右突击被告住家，在他的手机和硬盘中起获742张图片和66段视频，当中59段为猥亵视频。被告事后坦承他是色情群组的成员之一。

律师代为求情称，被告年纪尚轻，要继续升学，母亲在案发后也对他严加管教，还没收他的手机。

根据他的缓刑监视报告，被告重返的概率低，行为也有所改善，也有家人支持协助改造。

除了被告，另一名成员李汉世（20岁）早前也被判缓刑监视一年，管理员张旻轩（26岁）和梁天伟（37岁）的案件则有待审理。