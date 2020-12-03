不满多次被问“去哪里” 无业汉醉打德士司机监10周

（早报讯）无业男酒后不满德士司机多次问“去哪里”，竟施展锁喉功，将司机拖出车外猛揍，最终换来10周牢狱之灾。

被告黄文庭（32岁）抵触蓄意伤人和酒类管制（供应与饮用）法令，受害人是59岁的德士司机钟正山。

案情披露，今年2月22日晚10时，被告和太太在餐厅吃饭，直到深夜3时，两人共喝了近10瓶啤酒，酒足饭饱后拦下受害人驾驶的德士。但途中发生争吵，被告的太太随即下车。

受害人随后3次问被告要去哪里，被告却不说话，受害人停车，让被告换德士。被告听后不爽，下车时对受害人大爆粗口。

被告下车后还打开司机车门，多次猛打受害人的脸，受害人试图解开安全带逃离，但被告施展锁喉功，直接将对方拖出车，继续暴打，即使受害人流血跌倒在地，也没能幸免被告连续的袭击。

事件直到两名路人上前干预才停止，被告脱掉上衣逃走，20秒后又回来，并撞到事发处附近餐馆外的桌子，随后被公众制服，受害人也报警。

控方指出，被告对受害人锁喉，直到公众干预才松手，导致受害人拿了16天病假养伤，建议判被告至少3个月监禁。

被告的代表律师求情时表示，被告和年迈母亲同住，是全家唯一的经济支柱，被告的前老板也写求情信，称被告工作认真，人缘好，并且热心助人。

律师也指出，被告案发当时已失业好几个月，压力很大。被告也称德士司机态度不好才动手，他事后也道歉并赔偿，可见被告真心悔过，不是预谋干案。

法官最终判被告坐牢10周。（人名音译）