本地残障画家林秀香获颁吴作栋协立奖

（早报讯）“上天还是给了我一技之长，我只要画画，把画卖了就可以照顾自己，也帮助有困难的人。生病虽然辛苦，但是我还是有用的人，这么一想，我就开心了。”

抱着一颗助人为乐的心，新加坡建国一代艺术家林秀香（76岁）不畏肌肉无力的情况恶化，多年来持续透过艺术创作行善。这份不轻易言败的精神也让她获选成为今年吴作栋协立奖（Goh Chok Tong Enable Award）的四名瑞银成就奖得主之一。

该奖项旨在表扬残障人士在各自领域所取得成就时，不忘为周遭的人带来启发。她今天（12月3日）在总统府从荣誉国务资政吴作栋和哈莉玛总统手中接过证书与奖项。另有12人获颁瑞银激励奖。

除了擅长用不同材料和画纸创作，林秀香也是艺术界鉴定家、评估师、估价师及拍卖行创办人。然而，正当她积极投身艺术工作时，她在50岁那年被诊断患有面肩胛肱型肌肉营养不良症（Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy）。

这20几年来，她逐渐感觉到肌肉无力，听觉和说话能力也受影响。在她病情于前年恶化前，热心公益的林秀香于2013年发起“总统慈善画展”，连续五年透过义卖画作，为“总统挑战基金”筹募善款。

吴作栋在颁奖礼上致辞时指出，吴作栋协立奖是新传媒协立慈善基金推动的重点项目之一。他希望透过颁发这些奖项让全世界知道，本地残障人士在获得证明自己的机会时，也能有所成就。

吴作栋上个月21日刚接受激光手术，击碎肾脏内长达一公分的大结石。尽管出院不久，他仍依约出席这场有意义的颁奖礼。

过去四年来，新传媒协立慈善基金已为约1200名残障人士提供援助，提升他们的受聘能力。该基金目前正探讨如何更好地为残障人士的看护提供更好的援助。