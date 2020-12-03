本地明年推出室内设计师认证框架

（早报讯）本地明年将推出首个专为室内设计师而设的全新认证计划，按学历和资历将设计师分成三个级别，以期提升室内设计行业的专业形象和素质。

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮，今晚（12月3日）出席由新加坡室内设计师协会（Society of Interior Designers Singapore，简称SIDS）主办的第四届新加坡室内设计大奖时，宣布以上消息。

据了解，这项非强制性的认证计划，预计明年第二季正式上路。

本地室内设计从业人员将在新认证框架下，依据他们的学历和资历，分为室内建筑师（Interior Architect）、室内设计师（Interior Designer）和室内造型师（Interior Stylist）三个级别。

室内建筑师为第一级，须具备室内设计或室内建筑学士学位及两年资历；第二级的室内设计师，得拥有相关领域的专业文凭，以及至少一年半的年资；第三级则须获得国家工教局证书（Nitec）或高级Nitec证书，并拥有一年工作经验。

英兰妮致辞时说：“这项认证计划将是室内设计业转型历程中的一个重要里程碑，让获得认证的专业设计人员与客户合作，建立更强的信任关系。”

SIDS理事长王胜杰指出，新的认证框架推出后，不但将提升业界的透明度，也能鼓励设计师精益求精，在专业道路上持续学习。

他说：“业界其实有好些没有接受培训，或培训不足的从业人员，他们不但误导客户，表现也不达标。正是因为这个原因，外界常常把专门从事家居设计的室内设计师，误认为装修工人。”

根据2018年的一项业界统计，本地有超过7000名室内设计师。