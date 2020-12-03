新加坡和印尼陆军线上举行常年演习

（早报讯）受冠病疫情影响，新加坡和印度尼西亚的常年陆军演习，今年搬到线上举行，军演内容包含疫情管理和疾病暴发的相关因应作为。

代号“沙夫卡·印度坡拉”（Safkar Indopura）的演习从11月30日举行，今天（12月3日）结束。闭幕仪式透过视讯进行，由我国陆军第三师师长朱伟义准将，以及印尼西爪哇西里旺义（Siliwangi）第三军区司令努格罗霍（Nugroho Budi Wiryanto）少将共同主持。

根据新加坡国防部文告，我国这回派出第三步兵旅和第五步兵营的军人，参与演习的印方人员则来自第15步兵旅，以及第310突袭兵营。

在为期四天的演习中，双方人员就冠病疫情的管理，展开一系列的知识分享和专业交流，让新印两军从中深化理解、强化联系。演习的高潮是两军人员展开桌面演习，共同制定因应疾病暴发的联合措施。

我国陆军第三步兵旅指挥官王士铭上校说：“沙夫卡·印度坡拉演习是一个让新印两国陆军深化彼此友谊、增进相互理解的宝贵机会。尽管发生冠病疫情，我们仍然很高兴今年能够借助科技让演习办下去，这对两军来说都是有益的经验教训，让我们从中加强管理大流行病的协作能力。”

国防部指出，从1989年开始的沙夫卡·印度坡拉演习，显示新印两国长期且密切的防务关系。除了这项常年军演，两军也在疫情期间进行线上交流和对话，这不但有助于提升双方的专业水平，也强化两军之间的人员联系。