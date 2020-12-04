文物局推出关怀收藏让年长者怀旧

（早报讯）文物保存中心今年迈入第20周年纪念，新加坡国家文物局今早推出怀旧项目作为庆祝活动，让乐龄人士通过名画穿梭岁月回到过去，再次回忆起他们熟悉的本地景点和场景。

作为文物局2018年推出的新加坡文化遗产计划（Our Sg Heritage Plan）当中的项目，这项名为关怀收藏（Collection Cares）的活动希望把文物推广给乐龄人士，一组常被忽略的社区群体。

文物局副局长（政策与社区）陈子宇说：“通过这项活动，把画作复制并带到他们的面前，我们希望继续采用画作确保并提升乐龄人士的身心健康，尤其处于非常时期。”

活动从20万种国家藏品中，精心挑选并复制了五幅相信与乐龄人士最相关的本地名画，描绘的以往景象包括组屋楼下经常举行的鸟儿歌唱比赛以及洛阳甘榜。

画展计划从12月至明年1月在全岛各地的六所乐龄活动中心和疗养院轮流举行。各乐龄活动中心和疗养院将举行一周的绘画展览，供乐龄人士欣赏。

除了单单展出名画复制品，当局也请来艺术治疗师在线上举行艺术治疗工作坊，希望乐龄人士见到熟悉的地方后，怀旧的同时也积极与伙伴们聊起并分享共同经历过的回忆，促进感情并提升整体心理健康。工作坊也包括手工艺品制作。