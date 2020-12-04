越南妻闹离婚出走 醉汉持刀邻家寻人

（早报讯）34岁车厂员工因阻断措施期间失业，一家五口等着他开饭，越南妻这时又跟他闹离婚和离家出走。因担心妻子外出违反阻断措施条例被捉，他竟拿着水果刀，醉醺醺地到邻居家找人，吓得邻居立刻报警。

被告郑明杰（译音）承认五项控状，包括两项抵触防止骚扰法令罪、两项违反个人保护令罪和一项动粗的罪行。

案情揭露，今年4月16日晚上约9时30分，被告喝酒后，拿着一把15公分长的水果刀，到邻居家去找妻子。

邻居指不知道他妻子去了哪里，被告却挥着水果刀说：“如果你找不到我的妻子，我不知道我会做什么”，吓得邻居立马报警。

被告的代表律师为他求情时解释，被告是家中的经济支柱，年迈父母、外籍妻子和3岁孩子都靠他一人的薪水养活。原本在一家车厂当喷漆工人的他，月薪约1500元，却在阻断措施期间失业，家里的开销成了很大的问题。

因为压力非常大，被告便常常和妻子吵架，甚至闹离婚。律师也指当时被告的妻子突然离家出走，被告担心她外出违反阻断措施的条例，一时心急才会犯错。她也指被告称邻居当时态度不友善，自己才会被惹怒。

律师指被告已经知错，目前也正在和太太办离婚，希望法官能轻判。

法官最终判被告罚款6500元，并准许他分期付款。