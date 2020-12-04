客工踩破石膏板坠死 人力部考虑究责

（早报讯）客工从4.7米高处坠落身亡，验尸庭研讯揭露，当时他误站石膏板，验尸官裁定这是一起不幸的工业意外，人力部考虑追究责任。

这起意外发生在去年11月14日早上9时许，地点是马里士他路一带的邵氏商业大厦。

验尸官表示，事发时死者拉维（Ravichandran，30岁）已在本地工作超过10年。事发时，他受聘于分包商Express 21，带着两名孟加拉籍客工来到大厦二楼，两名客工负责将弃置的电线丢到一楼，死者则负责在一楼接应，确保没人走过。

不幸的是，死者后来误踏石膏板（gypsum board），结果石膏板承受不了重量坍塌，导致他从1楼摔落4.7米，跌落到地下一楼停车场。

其中一名客工后来到一楼的坑清理电线，从身处的位置往下看，只见一楼的地板破了一个洞，死者却不见踪影。两名客工到停车场查看，发现死者面朝下，趴在地上没有动静。

两人于是去找来安全协调员以及督工，两人发现他一息尚存，连忙为他进行心肺复苏，送院后死者在医护人员的抢救下出现心脏骤停的情况，医生最后决定放弃抢救。

调查揭露，死者当时所在位置是早前移开的电梯及引擎所在之处，由铁柱支撑着，但因为装修工程排放出的灰尘将地面覆盖，导致死者无法分辨真正的地板及这片无法支撑他体重的石膏板，才会踩踏上去。

那里原本是被围栏划定的危险区域，但有人在案发前两天将围栏拿走，剩下保护网，相信死者当时把保护网拉开清理电线，才会酿成意外。

验尸官裁定，这是一起不幸的工业意外，并表示人力部正考虑对承包商及分包商涉及触犯触工作场所安全与卫生法令，追究责任。