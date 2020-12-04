数码银行执照申请结果公布 Grab和新电信财团以及冬海集团获颁全面数码银行执照

（早报讯）酝酿多时的新加坡数码银行执照申请终于有结果，新加坡金融管理局今天（12月4日）宣布，Grab和新电信（Singtel）的财团、以及冬海集团（SEA），获得了全面数码银行（digital full bank）执照。

中国绿地集团旗下的绿地金融（Greenland Financial）联合香港联易融数字科技（Linklogis Hong Kong）和北京中合供销股权投资基金管理公司（Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management）合组财团，以及阿里巴巴旗下的蚂蚁集团全资子公司（Ant Group）、则获得了批发数码银行执照（digital wholesale bank）。

金管局文告说，在该局授予银行执照前，成功的申请方必须符合所有相关的审慎要求和发放执照前的规定。

金管局预计，新的数码银行将从2022年初开始运营。

全面数码银行在完成首个阶段发展后，可提供全面银行服务，包括为零售客户提供存款服务。但是它的缴足资本要求至少15亿元，同时它也和本地银行一样，须符合金管局各项资金流动性要求。

批发数码银行资本门槛则只有1亿元，但它们只能为中小企业和非零售客户提供服务。

金管局是于去年6月宣布发出最多两张全面数码银行执照和三张批发数码银行执照。共有21方申请执照，14方满足条件，进入了下一评估阶段。

金管局原定于6月份公布的数码银行执照申请结果，因冠病疫情影响，它改为今年底前公布。

金管局对数码银行设下严格条件，例如所有数码银行业者必须有一套可行方案，让银行五年内“迈向盈利道路”。