Grab和新电信总裁：数码银行疫情下将扮演更重要角色

（早报讯）新加坡数码银行执照申请结果今天（12月4日）出炉，由Grab和新电信（Singtel）组成财团、获得一张全面数码银行（digital full bank）执照。

Grab联合创办人兼总裁陈炳耀在申请结果公布后表示，公司很荣幸能有机会打造新加坡下一代数码银行，并有机会为消费者提供易于理解及与他们生活息息相关的金融服务。

新电信候任总裁袁坤满则表示，公司很高兴成为本地银行业这一重要里程碑的一部分，尤其是在冠病疫情冲击下，数码平台凸显它的的重要性，数码银行现在也扮演更重要角色，可以满足客户的日常需求。

Grab和新电信（Singtel）去年底宣布合作竞标全面数码银行执照。在它们合组的财团中，Grab持有60％股权，新电信持40％股权。两家企业合力建构的数码银行，旨在满足数码为先（digital-first）消费者对便利与个人化服务的需求，以及缺乏信贷渠道的中小企业的需求。

Grab现为东南亚区域主要私召车服务商，业务扩大至饮食、包裹递送和金融服务，包括电子支付系统GrabPay和保险配套GrabInsure等。

新电信是区域最大电信公司，业务也迈向多元化发展，除核心电信业务外，还有数码娱乐和手机金融服务等，如付款系统Dash和跨境电子钱包联盟VIA。