李总理感谢工友为国家所做的贡献与牺牲

（早报讯）工运和工会领袖在疫情期间不辞辛劳为工友提供援助，所有员工也不断付出努力、贡献和牺牲，李显龙总理为此向所有工友举杯致意。

李总理今天（12月4日）在社交媒体上响应全国职工总会的#toast2U募款活动，感谢所有员工对国家的贡献。

李总理在录制的简短视频中说：“冠病疫情的关系，今年对所有人来说是非常艰苦的一年，对工运、工会领袖和工友尤其如此。我在此感谢你们为了保护国家安全所做出的努力、贡献和牺牲。”

李总理写道：“虽然不知道疫情什么时候结束，但黑夜尽头也能看到曙光。我们离获取疫苗更靠近了，也开始重开边境。在这之前，大家要保持安全和坚强。”

#toast2U是由职总属下的青年俱乐部nEbO和职总青年团（Young NTUC）发起的“爱新行动”（U Heart）活动，获职总英康（NTUC Income）支持。社交媒体上每使用一次#toast2U标签，职总英康便承诺为职总U关怀基金（U Care Fund）捐赠2元。基金受益人包括低收入工友和他们的家庭，以及受冠病影响生计的职总会员。

活动以提名形式进行。获提名者须录视频，“接过”提名人的饮料，并向要致意的对象发表简短致辞，然后再提名另外两人，并把饮料“递”给他们。

获李总理在视频中提名参与活动的是先驱区议员、职总助理秘书长郑德源，及航空交通执行人员联合会会长卢裕城。

过去几天，也有数名内阁部长和国会议员响应号召，为慈善出力。