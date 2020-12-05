贩售潮鞋引大批人群店外聚集 业者被令关闭10天

（早报讯）为抢购今天（5日）推出的阿迪达斯Yeezy系列最新限量版球鞋，一度有约250人前晚聚集乌节路Foot Locker鞋店外，更出动镇暴警察到场维持秩序。当局对此事展开调查后，今天下令Foot Locker从今天起关闭这家门市10天，不排除会进行进一步执法。

阿迪达斯（Adidas）新加坡官网资料显示，Yeezy Boost 350 V2系列球鞋昨天（5日）午夜推出，售价为349新元。

根据前晚约8时于社交媒体上流传的照片，潮牌鞋店Foot Locker设在Orchard Gateway @ Emerald的门市外挤满了人。据悉，阿迪达斯新加坡早前已为Yeezy系列限量版球鞋进行了线上抽签选购活动。

由于人潮过多，警方一度设起封锁线驱散在场群众，警察机动部队（Police Tactical Unit）的镇暴车也一度停在313@somerset外。

聚集的民众多以年轻人为主，估计有很多是没被抽中购买球鞋的发烧友，希望等球鞋公开贩售后抢购，再以高价转售。截至昨天下午1时30分，阿迪达斯新加坡网站资料显示，上述鞋款已售罄。

旅游局与企发局今天发布的联合文告指出，由于上述Foot Locker门市没有遵守安全管理措施，所以从今天起必须暂停营运10天。这家门市在暂停营运期间不得在店内进行实体零售活动，但可进行线上零售活动。

当局指出，调查目前仍在进行中，当局可能会进一步采取执法行动。