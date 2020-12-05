新超200球迷进场观赛 称赞检测效率高

（早报讯）新加坡足球总会今天（12月5日）试验在淡滨尼流浪对垒芽笼国际的新加坡职业足球联赛，开放让200名球迷进入淡宾尼天地球场观赛。这是自今年3月14日以来，新联赛首次允许观众进场。

持票的球迷必须提前在场外进行免费的抗原快速检测（Antigen Rapid Testing，简称ART）。现场受访的球迷都表示检测的安排妥当，效率也高。

芽笼国际球迷叶峻玮（17岁）从小就随父母到场观赛，这次他顺利抢到限量票与朋友、家人一起支持球队。他说：“为了球队，每一场比赛之前都做检测都在所不惜。”

淡宾尼流浪的球迷陈星豪（24岁）则说，能借此检测知道自己没感染冠状病毒，也是意外收获。

虽然这次检测观众无须付费，但未来若还需要检测，成本谁来负担，新加坡超级联赛秘书长亚森坦言，一切还是未知数，但今天推出试验就是希望能完善程序，让各方包括赞助商有信心。而主办方的首要任务还是确保安全。

球迷庞家泰（28岁，工程师）受访时说，如果未来需要球迷负担检测费用，最好可以得到津贴，同时费用包括在门票内。

据悉，一次抗原快速检测的费用约80元。

本赛季新联赛在2月29日开踢，但只进行了六场比赛，就因为冠病疫情暴发而暂停，直到10月17日才以闭门方式恢复。

庞家泰说，没有什么可以取代现场看球的体验。

今天是赛季最后一轮比赛，榜单前两名新加坡新潟天鹅与淡宾尼流浪仅相差一分，必须等到今天四场比赛结才能决出联赛胜负。