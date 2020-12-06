第二笔必需品补助券将送上门 不再邮寄

（早报讯）低收入家庭将于下来几周陆续收到第二笔必需品补助券。为防再出现不法之徒撬邮箱偷补助券的事件发生，当局这回将直接安排把补助券送上门。

根据财政部今早发出的文告，当局已安排新邮政（SingPost）于本月12日至明年1月2日之间的每个星期六，分区为符合条件家庭派送必需品补助券（Grocery Vouchers）。

新邮政会尝试上门派送补助券最多两次。如果第一次于周六送件时，家里没有人签收，新邮政将于下一周的星期一至星期五之间，第二次上门派件（不包括公共假期）。如果还是不成功，派件员会留下领件通知信，居民可于１０个工作日内，拿着通知信到指定邮局领取补助券。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今早在面簿发文说：“这种交付模式更安全，同时避免了排队并提供了更大的便利。”

政府在今年2月发布的“团结预算案”中宣布发放必需品补助券给住在一房和二房式组屋，且拥有不超过一个房地产的21岁及以上国人。

今年的300元补助券分两次发放，10月发放150元，本月再发放剩余的150元。政府明年10月也会发放另一笔100元补助券。

根据《联合早报》之前报道，截至10月28日，229份由政府分发的必需品补助券遭窃，警方也因此进行了55次逮捕行动。