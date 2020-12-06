华助会明年预算增两成至3600万元 助弱势家庭应对疫情冲击

（早报讯）考虑到在冠病疫情冲击下，弱势家庭的需求可能会增加，华社自助理事会明年的总预算增至3600万元，比今年的预计支出高出两成，估计能让1万8000户家庭受惠。这相信是华助会历年来最高的全年预算。

也是华助会董事会主席的交通部长王乙康今早出席“准备上学咯！”活动后接受媒体访问时宣布，华助会明年会拨出更高的预算来帮助低收入家庭。

增加预算主要是因预料求助者会增多，一些援助项目如家庭经济援助、个案管理，以及助学金等需求会随之增加。华助会也准备推出新援助项目，为高需求的学生和家庭提供更深入的援助。

王乙康说，华助会前几年累积了一些储蓄，加上政府也提供更多资助，华助会将善用这些资源。“我们华助会是相当小的机构，财政预算和资源不是很多，但有什么资源我们会尽量用来帮助更多国人，让他们直接受惠。”

华助会今年全年总支出预计为3000万元。这还不包括华助会今年为一万户家庭提供一次性教育补助金和裁员援助金的500万元开销。

另一方面，华助会为今年的“准备上学咯！”活动拨出386万元，比去年多出100万元。该活动今年共为8700户家庭送出家庭礼包和上学礼包，比去年多出三成。今年的家庭礼包比去年多100元的礼券，总值260元；上学礼包则为80元。今年共有1万7400名学生受惠。