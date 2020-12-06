车起火厂巴翻 客工爬窗慌逃 22人送院

（早报讯）裕廊岛大道（Jurong Island Highway）今早发生严重车祸，一辆汽车不知何故撞上载着客工的巴士尾部，导致巴士侧翻，汽车车头跟着起火燃烧，事发后多名客工爬出窗口逃命，共22人被送入医院。

被送入医院的22人包括一名42岁汽车男司机，以及其他21名男客工。

这起车祸发生在今天清晨6时58分，地点是在裕廊岛大道，车祸现场视频过后在网上传开。

据贴文形容，一辆汽车在上述地点撞上巴士的车尾，导致巴士翻车，四条车道只剩一条能通行。

据了解，巴士当时正载送客工到裕廊岛做工，跟着汽车不知何故撞上巴士车尾。

视频显示，肇祸的蓝色汽车的车头被撞毁，车头开始起火燃烧，现场浓浓白烟弥漫，有人急忙拿着灭火器救火。

巴士在汽车的两米外停下，巴士的车尾也毁不成形，现场一片狼藉。

车祸发生后，汽车司机一时回不过神来，整个人瘫坐在驾驶座旁的马路上。一名公众向前用双手扶他一把，司机才好不容易站起来，但双脚显得软弱无力，看起来饱受惊吓。

另一边厢，有两名客工站在侧翻的巴士上，伸手拉出困在巴士里的客工，周围也有10多名客工跑到巴士旁伸出援手。

警方和民防部队受询时证实上述车祸，指一名42岁男汽车司机被送往国大医院治疗，其他21名巴士男乘客则分别送往黄廷方综合医院、中央医院和国大医院。调查在进行中。