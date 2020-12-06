喝果汁喝到碎玻璃 母：女儿已出院回家观察

（早报讯）喝果汁喝出玻璃碎片，母亲指女儿可出院，但接下来两三天需密切留意，她也接获酒店道歉，但谢绝对方探访。

《新明日报》昨天（12月5日）报道，王桂丽（40岁，荷官）收友人邀请，一家四口举家到圣淘沙五星级酒店度假，原本愉快的体验却因一个小插曲破灭。

她表示前天早上10时30分吃早餐时，大女儿喝苹果汁发现瓶底有破裂碎片，事后惊动酒店经理到场，但对方态度欠佳，令她觉得被轻视。

所幸女儿目前并无大碍，王桂丽透露女儿前天入院时没胃口，昨天已逐渐恢复，可以入睡及用食，但对于饮料仍心有余悸。

“医生说留院观察至傍晚6点，如果没事可以出院，但接下两三天是关键期，需密切留意，一旦出现尿血、便血或咳血的情况，需立即返回医院。”

王桂丽称，医生指出小孩误食玻璃碎片是件棘手的问题，难以察觉。

她原本考虑让女儿接受胃镜，但医生表示目前没出血点，若进行胃镜对小孩也是一种折磨，事后觉得没必要，将持续关注女儿情况。

目前酒店交涉由友人处理，昨早酒店总经理拨电表示慰问，也表示有意赔偿医药费以及到医院探访女儿，但王桂丽谢绝对方探访。

酒店发言人表示对这件事知情，住户的安全及福利是最重要的考量，他们严厉看待此事。

发言人指，他们得知事件后，依循安全措施处理，目前已和王桂丽接洽。