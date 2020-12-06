姐出生8天被送走 妹寻亲 续前缘

（早报讯）连生6女仍追不到一个男丁，亲生妹妹多年后得知姐姐出生8天就被送走后，公开寻人盼与亲姐见一面。

本地一个潮州家庭的夫妻早年成家后接连生下了6个女婴，幼女于1964年在里峇峇里路的蔡金娘私人妇产所出世，8天后经护士安排，给了一户福建家庭领养。

这对夫妻一年后再添一女，取名谢美娇，希望借“娇”的谐音招来男丁，他们最终如愿以偿，相继生下了两个儿子和一个女儿。

现年55岁的谢美娇联系《新明日报》，说很想见被送走的姐姐一面。

“其实见面并没有什么特别用意，只是想到这世上还有一名血浓于水的亲人，希望能再续前缘。”

她透露，当年姐姐出世后，父母担心家里贫穷没能力供养，所以才将她送走。

“当时母亲得一天打3份工养家，生活相当艰苦。我记得一次领了100元奖学金后，也用来为家里买家具。”

据谢美娇所知，姐姐名叫莉莉，领养她的家庭住在东部，5岁那年由护士带回来与亲生家庭见过一面之外，从此再没来往。

谢美娇在姐姐被送走后一年出生，后来二姐、三姐帮忙工作养家，父母才没再把孩子送走。

“姐姐们当时也已懂事，劝父母不要把我送走。”她也说，当年阿嬷还有重男轻女的观念，对于母亲生下的女儿不比儿子看得重。

“现在妈妈也80多岁了，我们不希望再提起当年的事让她困扰，所以未能从她口中获取更多资料。”