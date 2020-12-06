执照吊销期间继续行医 中医师被令禁止行医18个月

（早报讯）被指使用“通鼻术”，把鼻涕倒流的病患的鼻梁弄歪的中医师，在执照吊销期间仍继续行医，并继续使用“通鼻术”，被令禁止行医18个月。

违例医师翁德华在2015年3月至7月间，数次为一名申述鼻涕倒流的病人看诊，使用不受中医认可的疗法，而且在接受调查期间不肯合作。

他因此在去年被吊销行医执照一年、罚款5000元。

不过，根据中医管理委员会公告，翁德华的执照在2019年5月14日至2020年5月13日期间被吊销，他之后也未更新执照，但截至今年10月13日，他仍继续行医。

此外，调查委员会虽明确规定让他停止使用“通鼻术”，但他却在执照吊销期间，为至少两名病人使用相同技术，其中一名病人目前已提出投诉。

为保护公众利益，中医管理委员在今年10月13日发出临时命令，禁止翁德华在今年10月14日至2022年4月13日期间行医，并禁止他进行“通鼻术”等侵入性治疗方式。

此外，由于翁德华的行为或已触犯中医注册法令，中医管理委员会已将事件交由卫生部跟进。

据报道，翁德华是在2005年注册执业，事发时在宏茂桥6道经营福山中医诊疗所。诊所网站资料显示，翁德华声称擅长“通鼻术”，可有效医治慢性鼻炎，包括鼻涕倒流、经常性鼻塞等症状。