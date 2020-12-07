NEX邵氏电影院冷气通风管坠落调查结果出炉

（早报讯）实龙岗NEX购物商场邵氏电影院的冷气通风管三个多月前意外坠落，导致一名女子受重伤。商场委任的独立工程师已经完成详细调查，发现是包裹通风管滴管的隔音材料积水，重量不胜负荷所致。

新加坡建设局今天中午发布文告指出，当局在事发后要求业主委任一名专业工程师对事件进行详细调查，并建议改进措施，调查如今已完成。

工程师的调查结果指出，由于不可预见的过度冷凝（condensation）情况，大量的水累积在包裹冷气通风管滴管的隔音材料中。这在持续一段时间后，积水和冷气通风管滴管的重量，使支撑冷气通风管滴管的支架超载，支架因此坍塌。

建设局说，为了公众安全，已经指示本地其他电影院业者检查他们的冷气通风管系统和通管。根据其他电影院的检查，包括建设局的独立检查，并没有发现类似过度冷凝以及冷气通风管滴管的问题。

据报道，这起事故发生于8月30日下午4时45分左右，邵氏电影院的六号影厅内，估计有100公斤重的通风管在电影播放时突然坠落，导致一名女子疑脊椎受伤，伤势看似不轻，另一名女子头部擦伤。

现场共有两个通风管松脱，一个塌下砸中三排座位，另一个摇摇欲坠悬挂在天花板上，20多名观众看戏看到一半连忙逃出电影院。所幸，没有观众坐在通风管坠落的座位上。