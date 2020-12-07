定居香港狮城妇疑自缢 留下25只流浪猫

（早报讯）七八年前旅居香港，半年收养25只流浪猫，狮城妇疑因情绪问题上吊身亡，留下家中一群猫儿不知谁来接手。

这起事件发生在上周四（12月3日），地点在香港大澳。根据香港媒体报道，自缢的狮城妇是58岁的吴姓女子，洋名Mabkle，她早在七八年前到香港定居，离婚后独自一人在大澳租住房屋。

半年前，她因一次救援流浪猫的经历，与猫咪结缘，从此一发不可收拾。近半年来，她开始陆续接受被人弃养的家猫，家中收养的猫咪达到20多只。

四天前，她却被前夫发现在家中出事，20多只猫咪被困在家中，无人照看。

根据大澳流浪貓之家的面簿贴文，死者生前饱受情绪问题困扰，四天前在家中上吊逝世。贴文也说，大澳流浪猫之家负责人接获通报后，已经联系义工，在吴女士家周围救助了至少25只家猫。

负责人也说，组织之前也在附近救了三只名种猫，这三只猫相信也是死者放走的。

目前其中10只猫咪被遗弃动物协会接收，因资源有限，其他还在等有好心人能够领养。

前夫事发前因死者情绪低落陪伴在侧，死者却趁前夫走开时做傻事。

报道称，吴女士近期郁郁寡欢，连邻居的简讯都已读不回。

前夫陈先生接获通知后，曾前往她住家安慰她。事发当天，前夫早上9时离开后，同日下午5时回来看她，却发现她已出事。

他之后报警，救护人员到场后证实死者已经断气。

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