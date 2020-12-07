神秘男冒充花店职员 向丧家索家人资料

（早报讯）假借“PAP”之名要送挽幛，自称花店职员的神秘男接连两天拨电向丧家索取家庭成员的资料，妇女怀疑神秘男意图不轨，试图骗得个人资料进行非法勾当，因此决定公开经历，提醒公众要小心。

这名机警的妇女，是53岁技术人员王女士，她日前受访，详尽地绘述了事情的来龙去脉。

王女士的母亲于11月16日因病离世，举家上下强忍悲伤，为亡母张罗丧礼之际，无良的神秘男却想趁火打劫。

“我母亲去世的隔天早上，我接到一通没有显示来电号码的神秘电话，打电话来的是一个讲华语的男子，口音听起来像本地人。

她说，对方知道她的名字，自称是花店员工，受该区的人民行动党议员所托要送挽幛到灵堂，因此需要收集家人的资料。

王女士说，母亲生前曾找过议员帮忙，因此猜想他们认识母亲，想送挽幛慰问家属。对方当时问起王女士就职的公司，她没想太多就说出口。

隔天，同一名男子又来电话，这次追问的是全家人的资料。

“他问我其他五个兄弟姐妹的名字和他们任职的公司，还强调‘这是PAP需要的资料’。我给了其中一人的资料后才如梦初醒，直接叫他在挽幛上放一个名就好，跟着挂断电话。”

王女士说，男子要的资料，跟安排送挽幛根本毫无关联。“不管是花店或是党支部，都没理由要这些个人资料，我越想越不对，怀疑是骗局。”

巧的是，同一天下午，人民行动党甘榜菜市支部就送上挽幛，上面只写着母亲的名字，没提到其他家人的资料，这让她更肯定打电话的男子是假冒的。

“他趁人家心情最低落的时候下手，很不道德，希望其他人不会一样受骗。”

甘榜菜市支部澄清，男子非支部或花店员工，该支部也不会为了送挽幛而收集居民的个人资料，因此劝公众提高警惕。

警方受询时提醒公众，不要理睬这些来电以及对方的要求，务必与官方网站或资料核实对方说的内容，也切勿向任何人透露个人信息，银行户口资料或一次性密码。公众可拨打警方热线1800-255-0000举报骗案，或通过警方网站提交信息。