向公用局索偿案 女会计师要求辩方承担九万讼费

（早报讯）女特许会计师起诉公用事业局案件今早过堂，女会计师虽接受和解，但称和解前承担多项费用，要求辩方承担约9万元讼费。不过辩方指女会计师耍花招突袭辩方，累计庞大费用，是她咎由自取。

这起事件发生于2015年12月1日早上10时许，地点是靠近高文的西门路（Simon Road）人行道。

起诉人曾慧萍（47岁）事发时是名特许会计师，她称案发时沿着人行道走向西门路，左转时并未看公用事业局职员掀开阴沟盖进行检查工作，结果就跌入近2米深的阴沟。她称右脚踝的腓骨（fibula）断裂，身体多处擦伤淤青，且被诊断患上严重抑郁症、出现创伤后压力心理障碍症（PTSD）及焦虑症，今年2月更被诊断患精神分裂症，因此起诉公用事业局索赔。

起诉人在审讯第四天晚上突决定和解，案件展至今早过堂，以决定诉辩双方需要承担对方多少讼费。

起诉人代表律师表示，起诉人患有精神分裂症，今年大部分时间精神状况不佳。起诉人确实有因跌入阴沟而受伤，她看了多个专科，提交多份医药报告，换了律师团队，甚至提交超过1000页的宣誓书，这些都是起诉人所承担的费用。

律师因此认为，从起诉人入禀法庭至辩方提出和解的期间内，辩方需承担起诉人约9万元讼费。

不过辩方拒绝接受诉方的要求。

辩方代表律师表示，起诉人第一组律师有两年半的时间准备索赔案，即使起诉人撤换律师团队后，能3次独自出席审前会议，甚至能自己引述法律和要求辩方提供文件，显示起诉人精神状况正常。

辩方还说，起诉人和家人早就知道她患精神病，但迟至今年9月才更改索赔状，让辩方措手不及。

辩方指起诉人在庭上说谎，还使用“伏击战术”（ambush tactic）突袭辩方，她咨询不同医生，还要求医生更改报告内容，累计庞大费用是起诉人咎由自取。

案件在截稿前还在审理中。