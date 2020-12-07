李总理：希望印度未来会重新考虑加入RCEP

（早报讯）我国希望印度未来会重新考虑加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），成为这个世界最大贸易协定的一员。

李显龙总理周一（12月7日）下午为《印度印象》（India on Our Minds）主持发布仪式时作出以上呼吁。

我国明年将接过亚细安—印度对话协调国一职。李总理说，新加坡期待深化亚细安和印度之间的关系，未来会探讨的课题很广，但他希望印度未来会重新考虑加入RCEP。

他指出，在RCEP磋商的过程中，各方代表始终都没有忘记印度，“加入RCEP的大门永远都会为印度开放”。

RCEP上个月刚通过视讯方式签署。印度虽然最初参与了协定的磋商，但最终放弃加入。李总理去年11月在RCEP领导人峰会上表示，他理解印度“仍有一些悬而未决问题的处境“，并表达了印度这个具有巨大潜力的经济体最终能全面参与协定的期盼。

由我国巡回大使许通美教授和新加坡国立大学南亚研究所的贺乃克星（Hernaikh Singh）主编的《印度印象》收录国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼等51名本地“印度之友”撰写的文章，内容涵盖新印两国的历史、政治、经济、文化和教育等领域。

许通美在发布仪式上说，《印度印象》可以视为“写给印度的50封情书”，但“其中几封信是充满了爱意的批评”。

许通美指出，书中的部分内容比较敏感，比如涉及阿玛拉瓦提项目、《新加坡—印度全面经济合作协定》（Comprehensive Economic Cooperation Agreement，简称CECA）、RCEP以及那烂陀大学的章节。

《印度印象》由世界科学出版社出版，已在各大书局及网路上销售。