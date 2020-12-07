副总理王瑞杰：中国“双循环”为新中合作带来新契机

中国提出的“双循环”经济策略，为新中合作带来新契机；而冠病疫情对全球造成长时间破坏的现实，也凸显世界各国必须携手合作，重振经济，帮助人民渡过难关。

新加坡与中国之间最高层级的定期合作机制——新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）会议将在12月8日举行。

新加坡副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰配合JCBC会议接受新华社访问时强调，在新中建交30周年和全球面对冠病疫情冲击的背景下，今年的JCBC会议“非常重要，也正合时宜”。

受疫情影响，JCBC会议今年首次通过线上视频连线的方式举行。这是王瑞杰去年接任JCBC新方主席后，第二次与中国国务院常务副总理韩正一同主持会议。

王瑞杰受访时强调，尽管疫情蔓延，新中的交流与合作这一年来保持强劲的势头。我国总理李显龙与中国国家主席习近平，以及王瑞杰和韩正都分别在疫情暴发后通话探讨新中在疫情下的合作；中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和国务委员兼外长王毅也分别在8月和10月来新访问。

他说：“所谓‘患难见真情’，两国政府不但相互交流抗疫经验，也为彼此提供医疗器材和物资，在过程中拉近了彼此的距离。”

王瑞杰指出，JCBC在两国长期合作的基础上，今年制定了“与时俱进和具前瞻性”的议程。公共卫生领域合作、重振两国经济、以及中国国内区域发展战略合作，是今年会议的三大主题。

王瑞杰与韩正7月通话时，首次把抗疫与公共卫生合作，纳入JCBC议程。两国领导人将在8日的会议上，进一步探讨加强医疗方面的合作，包括防范与应对大流行病，以及在研发、生产和分销冠病疫苗、诊断工具和疗法方面展开合作。

新中也会探讨如何以“获取COVID-19工具加速计划促进委员会”和“COVID-19疫苗全球获取机制”成员的身份，协助确保全球公平分配冠病疫苗。

王瑞杰透露，新中也希望能安全地恢复两国之间的往来，尤其是增加两国间的国际客运航班和人民之间的交流互访，以推动两国经济的复苏。

两位领导人也将讨论中国北部京津冀地区、东部沿海的长江三角洲地区、南部粤港澳大湾区，以及西部地区的开发。

提到新中关系的新发展阶段，王瑞杰肯定中国“双循环”经济策略为双边合作带来新契机。他提出，新加坡作为区域贸易、金融和物流枢纽，可通过促进中国与世界各地之间的货物、金融和投资往来以及伙伴关系，成为中国“外循环”策略中的关键合作伙伴。

此外，新加坡也将继续与中国携手搭桥牵线，加强亚细安国家之间的联系。

王瑞杰说：“我期待与韩正副总理合作，进一步加强现有合作及开拓新合作领域，以克服后冠病时代所带来的挑战，并在未来30年和往后更长远的时间，带领新中关系迈步前进！”

王瑞杰将率领我国贸工部长陈振声、交通部长王乙康、国家发展部长李智陞，外交部长维文医生、卫生部长颜金勇等10名内阁成员出席会议。