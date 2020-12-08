国大新设人文与理学院 明年录取超过2000名学生

（早报讯）新加坡国立大学新设的人文与理学院明年8月开课，将录取超过2000名新生。学生能选修文学暨社会科学院，以及理学院的学科，毕业时会获颁文学、社会科学或理学学士荣誉学位。

为期四年的课程，三分之一的学习内容是所有学生得上的共同课程，当中包括五科综合单元如亚洲学、综合社会科学、六科通识教育单元如写作、设计思维、人工智能，以及两科跨学科单元。

主副修科方面，学生将可根据兴趣从文学暨社会科学院（Faculty of Arts and Social Sciences）和理学院的学科中做选择，往博学通才（Versatilists）、综合能手（Integrators）或深耕专才（Deep Specialists）的学习途径发展。

选择“博学通才”的学生和深耕专才的学生都有一科主修，但深耕专才的学生有三分之二的学习内容会围绕主修。博学通才的学生则可以修无限制选修单元（Unrestricted Elective），这可包括副修，占学习内容的约三成。

至于综合能手的学生，他们会修读两科主修，有一小部分时间可选修无限制选修单元。修读两类学科的双主修学生会获颁双学位，例如理学和文学士学位。

国大今天为人文与理学院（College of Humanities and Sciences）主持推介，新学院是集文学暨社会科学院以及理学院的专长，让学生在选科方面有更多的选择。这两所学院可为学生提供超过1000个学习单元。两院会继续运作，在籍学生的课程不受这影响。

目前，两院的在籍学生已可修读双主修，也能跨学院修读主修或副修。但人文与理学院的课程设计减少对主修科的比重，这可允许有兴趣的学生在四年内完成双学位课程。

国大校长陈永财教授指出，新设的人文与理学院是建立在两所悠久学院的专长，为学生提供有规模的跨学科课程。他希望，学生能借此主导自己的学习道路，根据自己的兴趣学习。

进入人文与理学院的标准不变，截分点依每届申请的学生而定，校方仍会通过自主收生计划录取学生。