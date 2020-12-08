住圣淘沙千万豪宅妇女 涉虐待两名女佣不认罪

（早报讯）住在圣淘沙上千万元豪宅内的妇女，涉嫌虐待两名女佣不认罪，案件今早开审。

今年56岁的被告陈丽云（译音）面对八项蓄意伤害女佣的罪名，指她在2018年9月及10月之间，多次伤害两名来自菲律宾的女佣珍妮弗（39岁）以及琼恩（33岁）。

根据控状，被告在2018年9月，五次对珍妮弗动手，包括捏她的双臂、胸口、肚子以及大腿。被告涉嫌在2018年10月两次琼恩动手，用脚踹她的胸口，以及用手打她的头。

控状也指被告在2018年期间第三次对琼恩动手，用“棒子”（stick）打她的身体，但庭上并未揭露“棒子”的具体性质。

被告否认所有罪名，案件今早开审。

根据双方同意的案情，被告住在圣淘沙乐涛岛（Paradise Island），两名女佣受雇于被告的老公。琼恩2015年10月就开始为两人工作，而珍妮弗是在2018年8月才开始。

人力部是在2018年10月17日早上9时50分报警，指当局接获珍妮弗友人的通报，说珍妮弗被雇主打得全身是伤，还拍下伤势的照片。

控方今早传召接获通报的陈姓女调查官上庭供证。女调查官说，她约两小时后到了被告的住家，听了女佣描述被告多次对她们动手的情况。

调查官表示，她因此指示同事拍下女佣声称被虐待的地点，包括睡房、花园等等，共拍下了35张照片。她接着将女佣带到医院检查，然后回到警局帮她们录口供。

案件将在明早续审。