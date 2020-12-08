“13”不吉利自小送人 七旬兄寻十三弟续缘

（早报讯）担心“十三”触霉头，父母竟把家中老幺送街坊，如今年届71岁的六哥要寻回素未谋面的“十三弟”，希望再续手足情，了却母亲的遗愿。

要找回十三弟的阿叔是71岁的退休人士黎民安。他日前受访时说，尽管跟十三弟素未谋面，可是每当午夜梦回时，他总还是会想到弟弟。这股思念越发强烈，他因此决定联系《联合晚报》，希望通过晚报把弟弟找回。

黎民安受访时说，他家一共有13个兄弟姐妹，他排行第六，被送走的弟弟是老幺，两人相差10岁，失散超过一甲子。

据他叙述，家人当年住牛车水登婆街，父亲黎炳行和母亲何贤娟在附近的硕莪街卖甘蔗水，母亲连续生下12个孩子后，于1959年又意外怀孕。

黎民安说，母亲很迷信，认为第十三个孩子不吉利，会给家庭带来厄运，所以在生下男婴短短几天之后，她就把十三弟送人。

“母亲当时常到硕莪巷买菜，认识那里的一对鱼贩夫妇，他们无儿无女，所以母亲一生下了十三弟就直接送给他们，我连看十三弟一眼的机会都没有。”

他说，尽管无缘见十三弟，但毕竟血浓于水，这些年来，他一直十分挂念这个胞弟，多次向母亲提议把十三弟找回来都被阻止。

“其实，母亲嘴里说‘不’，内心却还是很想念这个孩子的，但她很坚持，认为既然已经送给人，就不应该去打扰别人的生活。听母亲这么说，我也只好打消找十三弟的念头。”

黎家上下从此再也没人再提找十三弟一事，直到母亲临终前。

“那是18年前的事了，82岁的母亲临走前说出心底话，说她很想见见十三弟，我因此又萌起找十三弟的念头。”

根据黎民安所说，为了寻找弟弟，他到硕莪街打听鱼贩夫妇的下落，发现他们早已搬走。

他也说，十二个兄弟姐妹各自成家，只在逢年过节才相聚，父母离世后，彼此之间的联系越来越少，他对十三弟的思念也与日俱增。他感叹地说，对于寻找弟弟，他是心有余而力不足，因为他没有十三弟的照片，更不知道鱼贩夫妇和弟弟的姓名，在缺少资料的情况下，寻人宛如海底捞针。

“在我想要放弃的时候，最近又读到《联合晚报》报道的寻亲报道，所以决定再试一次。”他说：“如果找到十三弟，我最想对他说‘哥哥想念你！’”