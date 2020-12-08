王瑞杰：今年的新中双边合作联合委员会会议别具意义

新中今年在庆祝建交30周年和全球面对冠病疫情严峻考验的背景下召开JCBC会议，会议涵盖的实质性议程，反映出新中合作的深度和广度。

新加坡与中国之间最高层级的定期合作机制——新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）会议今天（8日）上午以视频连线的方式举行。这是我国副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰去年接任JCBC新方主席后，第二次与中国国务院常务副总理韩正一同主持会议。

王瑞杰在会后率领10名出席会议的内阁成员，在线上接受新加坡媒体采访，其中包括贸工部长陈振声、交通部长王乙康、卫生部长颜金勇、国家发展部长李智陞，外交部长维文医生等人。

王瑞杰在记者会上开场发言时强调，今年的JCBC会议“别具意义”，新中在庆祝建交30周年和全球面对冠病疫情严峻考验的背景下召开JCBC会议，会议涵盖的实质性议程（Substantive Agenda)，反映新中合作的深度和广度。

两国领导人在会后就公共卫生、食品安全、关卡、生物医学、国际纠纷解决、科研以及环境方面的合作，签署了10项合作备忘录与协议。两国高层领导人也在会上探讨重新开放两国边境的方案，表示有意适时多加善用两国之间的快捷通道、增加往返两国的航班趟次，并且恢复民间的正常交流。

JCBC今年首次把抗疫与公共卫生合作纳入议程，王瑞杰和韩正的会谈中也讨论如何加强新中之间的互联互通，以及我国能如何支持一带一路倡议。王瑞杰指出，互联互通、数码化和可持续发展领域对后冠病时代的经济复苏与发展至关重要，因此新中也将在这三方面持续加强合作。

