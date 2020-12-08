向公用局索偿案 女会计须“倒贴”辩方三万讼费

（早报讯）从向公用事业局（PUB）索讨2000万元的巨额赔偿金，到案件开庭后把索偿额减至500万元，女会计师中途又放弃打官司和接受和解，如今被高庭谕令“倒贴”支付辩方3万元讼费。

zaobao.sg昨天（12月7日）报道，女会计师坠阴沟索赔案出现后续发展，诉辩双方的代表律师针对讼费进行陈词。高庭司法委员昨午就双方所必须支付的讼费金额做出裁决。

女会计师曾惠萍（47岁）于2015年12月1日早上从高文地铁站走向西门路时，突然在人行道上踩空，跌入深度近两公尺的阴沟洞。她责怪公用事业局疏忽，将阴沟盖打开却没有任何警示牌，入禀法院向当局索讨约2000万元赔偿，之后减至500万元。

案件上个月23日在高庭开审，由于公用事业局已同意承担70％赔偿责任，审讯是要定夺具体的赔偿金额。不过，案件在第四天聆讯结束后出现戏剧性转折，曾惠萍决定放弃继续打官司，同意与当局庭外和解，和解条件保密。

昨天，双方律师回到高庭，针对官司所花费的讼费进行陈词。按照民事诉讼的法庭条例，从入禀法院发起诉讼至辩方提出和解协议，起诉人在这期间所花费的讼费，是由辩方承担；而辩方从提出和解协议，至诉方决定和解期间所花费的讼费，则由诉方来支付。

司法委员考虑后决定，虽然曾惠萍的索偿行为有不足之处，但她确实在事故中受伤，而公用事业局也已同意承担赔偿责任，曾惠萍可获得4万元的讼费补偿。

至于辩方可得的讼费，司法委员指出，按照法庭条例，起诉人在收到和解协议后，有14天的时间考虑是否接受，因此辩方所花费的讼费应从那之后开始计算，他把辩方的讼费定为7万元，由诉方承担。换言之，曾惠萍最终得倒贴3万元的讼费给辩方。