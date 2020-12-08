樟宜机场为运送冠病疫苗准备就绪

（早报讯）在运送冠病疫苗过程中保持超低温环境，以及确保有足够的货运航班，都是顺利运送疫苗的重要因素。樟宜机场集团及其合作伙伴在这些方面已准备就绪，一旦疫苗获准使用，就能开始运送这些货物到我国和周围区域。

由樟宜机场集团和新加坡民航局共同领导的Changi Ready工作小组，在星期二下午（12月8日）举行的分享会上，解释个别合作伙伴在运送冠病疫苗所扮演的重要角色。

双方是在今年10月成立这个由政府机构、货运伙伴、航空公司和物流服务业者等18名代表组成的工作小组，着手研究如何符合保存及运送疫苗的要求，以快速安全的方式运送这些重要货物。

联合领导工作小组的民航局航空业司司长何润生在分享会上指出，樟宜机场过去几年在空运药物这方面建立了良好的记录。

＂除了良好的冷链基础设施和能力，我们还具备强大的航空连接性以及新加坡航空公司的200多架客机，相信能够按照需求把疫苗运送至多个地点，包括新加坡和周围区域。”

冠病疫情严重打击航空旅游需求，也影响到这些客机可载送的货物量。不过樟宜机场集团同航空公司等伙伴合作，将部分客机改造成可载送货物的航班。

根据集团和民航局发的文告，截至本月初，樟宜机场每周的货运航班趟次增至超过950趟，与去年底相比多出了两倍。这些货运航班目前飞往约80个城市。

另外，一些冠病疫苗须储存在零下摄氏度的环境里。为此，地勤服务公司新翔集团（SATS）和dnata也在近期开始使用可安全运送这类货物的Cool Dolly设备，确保疫苗从下飞机后到进入货仓的整个过程能够保持相同温度。