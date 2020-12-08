（早报讯）即日起，三间酒吧获准恢复营业，至明年2月7日。

它们是位于乌节商业中心的Bar Kiharu、卡佩芝大厦的Bell Bar，以及驳船码头一带的Skinny's Lounge。

根据贸工部和内政部今天（12月8日）发出的联合文告，三家酒吧是在夜间场所小型试点计划下，获准重开。计划为期两个月。

抗疫跨部门工作小组今年10月宣布，在一些较高风险的场所，如酒吧等展开有限的试行计划，目的是要设立一套可行和完善的严格安全管理措施，确保夜间场所经营者有能力遵守这些措施，好让政府之后考虑是否让更多业者恢复营业。

有兴趣参与计划的场所须向新加坡夜生活娱乐总商会或新加坡河商家组织（Singapore River One）提交企划书，内容包括会采取哪些方案遵守安全管理措施等。商联会之后会提名适合的场所。

贸工部和内政部说，他们共接到六个酒吧的提名。经过仔细检讨，包括评估业者遵守安全管理措施的能力等，当局批准了上述三间酒吧参与试点计划。

试行计划期间，执法单位会监督这些场所，观察业者和顾客是否有遵守安全管理措施。要是违例，当局将根据冠病19（临时措施）法令采取行动，业者也会从试点计划中除名。业者可被罚款高达1万元或监禁长达六个月，或两者兼施。

卡拉OK和夜店的试点计划预计下个月展开。更多详情将在日后公布。