12起新增输入病例中 一人是17岁新加坡籍女生

（早报讯）我国今天（12月8日）新增12起冠病确诊病例，均由境外输入，其中一人是从英国返新的17岁新加坡籍女生。

根据卫生部文告，这12起输入病例抵新后就开始履行居家通知，并在隔离期间接受检测。当中三人出现症状，包括上述这名女生。

新增病例中也有两名新加坡永久居民，分别是从印度抵境的37岁女子，以及从印度尼西亚返新的40岁男子，后者也出现症状。

另有八名持工作准证的女子被诊断患有冠病，其中一人是来自缅甸的36岁女子。另七人则来自印尼，年龄介于26岁至38岁，她们当中有一名30岁女子出现症状。

最后一起病例是持短期探访证、来自卡塔尔的37岁男子。卫生部说，这名男子原本已在我国接受医疗，如今入境是为接受进一步治疗。

我国已连续三天没有出现社区病例，客工宿舍病例也连续五天维持在零。

卫生部说，新增社区病例整体仍维持在低水平，过去一周仅有一起社区病例，并且与已知病例有关联。卫生部将继续密切留意趋势，并通过积极检测控制疫情。

今天没有新增感染群，确诊病患近期到过的地点也没有增加。

截至今天中午，我国累计确诊病例达5万8285起。目前仍有23人留院治疗，无人在加护病房留医。另有57名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离，活跃病例总计80人。

今天共有8人出院或迁出隔离设施，累计康复人数增至5万8176人。