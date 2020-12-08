警方寻获浮潜失踪男子尸体

（早报讯）中年男子上个星期天下午到姐妹岛附近海域浮潜时失去踪影，警方在星期二（8日）下午5时45分左右找到男子的尸体。警方正在调查这起非自然死亡案件。

这起海上意外发生在本月6日中午12时左右，男子失踪前相信出现在姐妹岛海洋生态园附近的海域。

警方受询时证实，当天中午12时40分左右接到通报，指一名41岁华族男子独自潜水时失踪。新加坡海事及港务管理局、新加坡警察部队以及民防部队正在进行搜救行动。

署名“Aero Max”的网民在星期一凌晨2时在面簿发贴文透露，星期天的行程从早上8时就已经排满，但他却临时接获一通求助电话。

在南部海域当船夫的他说，拨电者希望他帮忙寻找在姐妹岛失踪的家人。由于感受到家属的焦急，他因此当晚9时出海到姐妹岛附近海域，加入搜救队伍。

他说，抵达姐妹岛时，已有船艇在漆黑的海上展开搜救行动，他上前跟对方协调后，决定连同几名队员沿着海岸线，登陆附近的岛屿找人。海事局的搜救船也打灯跟他一同沿岸搜寻。

一行人寻遍了堤防、沿海线以及陆面，前后花了三小时都没结果，只好暂时结束搜寻工作，等天亮后再继续。

船夫最后在贴文中呼吁，请船员们出海时留意身穿黑色上衣男子，希望能够尽快找到失踪男子。

根据早前报道，姐妹岛海洋生态园2015年曾推出潜水道，这个潜水道由浅海区和深海区组成，孕育的生物品种各有特色。潜水者可在深四至六米的浅水区看到旋风管虫、砗磲及小丑鱼；深10至16米的深水区可见桶状海绵（Barrel Sponge）、柳珊瑚（Sea Fan）及软珊瑚等不同生物。