一幼儿园发生食物中毒 18童患胃肠炎四人染沙门氏菌

（早报讯）纽顿一间幼儿园发生食物中毒事件，有18名孩童感染胃肠炎，四人感染沙门氏菌，3名孩童入院。有家长称3岁孩子发烧超过摄氏39度，腹痛呕吐被送院治疗。

根据《海峡时报》报道，位于纽顿的幼儿园Kiddiwinkie Schoolhouse在周一通知家长，该中心有18人感染胃肠炎，四人感染沙门氏菌。

一名不愿具名的39岁家长告诉《海峡时报》，她的两个孩子都出现食物中毒的迹象，先是四岁孩子在上周五发烧和呕吐，另一名两岁孩子隔天也发烧和泻肚子。

她说：“我住的公寓，也有五个孩子病倒，另一个公寓则有10个孩子出现病症，还有一个是我朋友的孩子。”

另一名43岁家长指出，他三岁的儿子在上周六发烧超过摄氏39度，出现肚子痛和呕吐症状，他连忙带孩子到医院医治。

幼儿园告诉家长，此事件已上报幼儿培育署（ECDA），幼儿园会每日消毒杀菌。

幼儿培育署今早（12月9日）回复《联合晚报》询问时指出，已经知道这起事件，目前正和卫生部进一步了解事情的来龙去脉。

幼儿培育署发言人说：“据我们所知，有一群孩童被感染并接受治疗，三个孩子住院，其中一人在昨天已出院。其他孩童目前在家里休养。”

该局指出，幼儿园职员没有被感染，幼儿培育署将和卫生部以及幼儿园一起确保受影响儿童的健康情况。

食用被沙门氏菌（Salmonella）污染的食物可能导致沙门氏菌感染，症状包括腹泻、发烧、呕吐和腹部抽筋。沙门氏菌感染甚至可能造成幼童、年长者和免疫系统不佳的人丧命。