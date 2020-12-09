不愿在家隔离 清洁工全岛走透透监12周

（早报讯）因同事患上冠病，清洁工接获居家隔离令，但他却称一人在家很闷，8天内全岛走透透，甚至搭公共交通前往不同目的地，被判坐牢12周。

被告是65岁的苏宝忠，案发时他是一名清洁工，在纳福城工作。他抵触8项传染病法令的罪行，控方以其中三项提控，余项由法官下判时纳入考量。

案情揭露，由于一名同事患上冠病，被告的主管在今年5月10日，通知上班的被告回家。直到接获另行通知，被告不被允许工作。

不过，被告却选择到处游荡不归。接下来的两天，卫生部人员多次登门拜访要给他居家隔离令，但被告都不在家，最终才在5月13日成功把隔离令发给他。

在隔离令下，被告需要从5月10日到22日进行隔离，不能离开住家。若要购买食物，则可以使用应用程序或请他人帮忙购买。被告确认了这些条例，并签署文件。

然而，从5月14日到21日，被告声称在家感到很闷，会在组屋区走动或前往不同地点，违反了隔离令。

他所到的地点包括宏茂桥巴士转换站和地铁站、金文泰巴士转换站和地铁站、港湾地铁站、淡滨尼巴士转换站、碧山巴士转换站、裕廊东巴士转换站和樟宜机场。

控方表示，被告不但使用公共交通工具，还在外待了许久，且出门的原因只是因为很闷很无聊，需要出去，行径不负责任，恳请法官判被告坐牢12周。

被告求情时表示，他已无话可说，但承认自己错了，他说如果没有做工，他也不会在家。法官最终判被告坐牢12周。（人名译音）