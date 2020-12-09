足总前副董事与妻串谋 标63万工程被控

（早报讯）足球总会前副董事涉嫌与妻子和另两名公司董事串谋，隐瞒妻子是公司董事真相，欺骗足总在约3年内，将总值63万9480元的工作项目，批给与副董事有利益冲突的公司。4人今早（12月9日）被控上法庭。

据贪污调查局（CPIB）的文告显示，被告包括足球总会前副董事（商业和业务发展）雷卡兰（40岁），以及他的妻子阿斯雅（33岁）。

妻子是All Resource Network（简称ARN）的董事。

控状指雷卡兰与妻子以及ARN另一名董事山卡（43岁），串谋欺骗足总，在发给足总的发票里，故意隐瞒雷卡兰与ARN之间则关系，导致足总在2017年至2018年间，将总值18万1875元的工作项目批给ARN。

山卡是在2017年10月，代替阿斯雅成为ARN董事。

ARN在2014年注册，经营批发运动和休闲物品生意。

控状也指雷卡兰与妻子、山卡、以及一间名为Myriad Sports & Events私人有限公司（简称MSE）董事拉维德兰（47岁）串谋，在2016年至2018年间欺骗足总，导致足总将总值45万7605元的工作项目批给MSE。

文告揭露MSE向足总提交报价单，在标的工程后，真正施工和提供服务的却是ARN。

涉案的4人今早被控上法庭，雷卡兰与妻子共面对45项欺骗控状，山卡与拉维德兰则分别面对37项和15项控状。

案展明年1月13日过堂。（人名译音）