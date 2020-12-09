新加坡籍实习医生伦敦接种冠病疫苗 成为首名接种的本地人

（早报讯）新加坡籍医科毕业生选择在疫情期间到英国医院实习，并于今天（12月9日）成为当地率先接种冠病疫苗的医护人员之一。他相信是首名接种冠病疫苗的新加坡人。

这名实习医生的父亲坦言，就算担心，也只能尊重儿子的决定，只希望接种疫苗不会造成长远的健康问题。

今年毕业自英国伦敦大学学院（University College London）医学院的新加坡籍学生曾繁旻（27岁）7月底回返伦敦后，8月开始在伦敦的皇家医院（Royal Free Hospital）担任实习医生（houseman），最近刚被调去呼吸科工作。

曾繁旻的父亲曾庆文（62岁）受访时说，小儿子当初选择回到英国实习，他当然担心。

“孩子有他自己的看法。我以前当过军人一段时间。儿子问我，你当过军人，如果要打仗，你去还是不去？我都不懂怎么回答他。”

曾庆文说，当地早前已公布前线医护人员是优先接种疫苗的群体之一，但他没料到儿子今天就完成疫苗接种。

英国是首个展开全国接种计划的西方国家。当地机构如期于本周二开始为人民注射这款疫苗，优先接种疫苗的群体包括80岁以上老年人、养老院职员，以及前线医护人员和社工。

根据皇家医院本月6日刊登的网站资料，皇家医院是50家冠病疫苗接种中心之一，将在英国的全国接种计划下开始提供接种服务。

曾庆文说，小儿子大了，他和太太除了担心，也不能做多少事。但好在儿子学医，比起普通人更懂得怎么照顾自己，所以他们也放心点。