【游轮因病例折返】与疑似病例有接触乘客的检测结果都为阴性

（早报讯）皇家加勒比国际游轮的“海洋量子号”的乘客从7时30分开始分批下船，旅游局预计将在半夜时分完成下船程序。

旅游局发文告指，疑似病例是一名83岁的新加坡籍男子，他在昨天（12月8日）傍晚因腹泻到船上的医疗中心求医，并当场进行冠病检测聚合酶链式反应（PCR）测试，结果呈阳性。

不过，他原本采集的样本送往国家公共卫生实验室检测后，呈阴性结果。新采集的样本也同样呈阴性结果。他将在明天接受第三次检测。

根据游轮现有的紧急计划，在受到阳性检测结果后，游轮马上追踪接触者，并且暂停游轮上的所有休闲活动。

乘客也被要求留在自己的房间，和疑似病例接触过的人也被要求隔离。载有1680名乘客和1148名工作人员的游轮也缩短行程，并于今天早上8时30分回返滨海湾邮轮中心。所有乘客和工作人员都被要求在追踪接触者的工作完成以前留在船上。

为避免“海洋量子号”的乘客与今天早上9时抵达滨海湾游轮中心云顶游轮集团的“世界梦号”（World Dream）的乘客交叉感染，“海洋量子号”的乘客只有在“世界梦号”的新一轮乘客完成登船程序后才获准下船。

所有乘客在下船后也在滨海湾游轮中心接受了快速抗原测试。根据CruiseSafe安全认证，游轮也已经开始进行深度清洗。

旅游局表示，作为预防措施，乘客被要求在接下来的14天内密切留意健康情况，并且在14天后到指定的检测中心进行检测。

与疑似病例有过接触的乘客的检测结果都呈现阴性，他们将被送往指定的隔离设施。